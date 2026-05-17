Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 con l'inizio della salita di Querciola. Nel gruppo principale, Pellizzari ed Eulalio si trovano nelle ultime posizioni, secondo le aggiornate della corsa. La corsa prosegue sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori, con alcuni ciclisti che si distanziano nel tratto montano. La classifica generale si aggiorna man mano che i corridori affrontano le salite e le discese di questa fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.31 Pellizzari ed Eulalio nelle ultime posizioni del gruppo principale. 16.30 Al termine del GPM di Querciola ci sarà una breve discesa di 4 km. Poi subito l’ascesa finale verso Corno alle Scale. Il chilometro Red Bull è posto all’inizio della salita finale. 16.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 23 km della tappa. 16:29 Inizia il chilometro più temibile della salita di Querciola, con rampe che sfioreranno l’11%. 16:26 Si sgretola subito il gruppetto dei battistrada. Restano al comando Ciccone, Ulissi, Milesi, Bais, Aerts e Rubio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita di Querciola, gruppo a 2? da Ciccone ed Ulissi

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