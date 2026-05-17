LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ballerini e Milesi in fuga 10 corridori provano a rientrare

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026, con Ballerini e Milesi in fuga e dieci corridori che cercano di rientrare. La corsa è in fermento, mentre il gruppo principale si avvicina ai fuggitivi, chiudendo sul gruppetto di inseguitori. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, e i ciclisti si preparano a dare tutto per la vittoria di tappa o per migliorare la loro posizione complessiva. La gara continua con molta tensione e movimento tra i corridori.

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