LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ballerini e Milesi in fuga 10 corridori provano a rientrare
Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026, con Ballerini e Milesi in fuga e dieci corridori che cercano di rientrare. La corsa è in fermento, mentre il gruppo principale si avvicina ai fuggitivi, chiudendo sul gruppetto di inseguitori. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, e i ciclisti si preparano a dare tutto per la vittoria di tappa o per migliorare la loro posizione complessiva. La gara continua con molta tensione e movimento tra i corridori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.32 Il gruppo richiude sul gruppetto di inseguitori. 13.30 Sono 10 i corridori che stanno provando a rientrare su Ballerini e Milesi. Tra questi ci sono Planckaert, Tarozzi, Milan, Magnier e Cavagna. 13.28 Planckaert si rialza ed attende il resto del gruppo. 13.27 S forma un gruppetto con una decina di secondi di vantaggio sul gruppo e venti di ritardo dal terzetto di testa 13.26 Attacco di 8 corridori. Ci sono Milan e Magnier. 13.25 Il gruppo ricuce lo strappo. Attacca De Vries. 13.23 I cinque guadagnano un paio di secondi. I tre fuggitivi sono a 25?di distanza 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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