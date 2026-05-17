LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 8 in fuga gruppo a 50?

Oggi, nel corso della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, sono ancora in fuga otto ciclisti, mentre il gruppo principale si trova a circa 50 secondi di distanza. Mancano circa 140 chilometri all’arrivo e la corsa prosegue senza soste. La classifica generale vede una certa tensione tra i favoriti, con le posizioni che potrebbero cambiare nel finale. Le immagini in diretta mostrano il tentativo di fuga che si sta svolgendo lungo il percorso.

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