LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 8 in fuga gruppo a 50?
Oggi, nel corso della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, sono ancora in fuga otto ciclisti, mentre il gruppo principale si trova a circa 50 secondi di distanza. Mancano circa 140 chilometri all’arrivo e la corsa prosegue senza soste. La classifica generale vede una certa tensione tra i favoriti, con le posizioni che potrebbero cambiare nel finale. Le immagini in diretta mostrano il tentativo di fuga che si sta svolgendo lungo il percorso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.50 140 chilometri all’arrivo. 13.49 Nessuno segue Milan, che si volta e si rialza. Da solo è impossibile pensare di rientrare sui fuggitivi che ora hanno 50 secondi di vantaggio 13.48 Attacco di Jonathan Milan! Il velocista italiano sta provando in tutti i modi ad entrare nella fuga di giornata per giocarsi lo sprint intermedio e provare a prendere punti per la maglia ciclamino 13.45 Il gruppo riprende Leemreize. Il distacco dai fuggitivi è di 46? 13.44 Questi i corridori che compongono la testa della corsa: Jonas Geens (Alpecin PremierTech), Martin... 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 8 Preview: Its Brutal
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