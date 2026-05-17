LIVE Galles-Italia 24-43 finale Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre chiudono in bellezza

Nella partita valida per il Sei Nazioni femminile di rugby, l’Italia ha concluso con una vittoria sul Galles, con il punteggio finale di 43-24. La sfida si è svolta a Cardiff, con le azzurre che hanno dominato nel secondo tempo, riuscendo a recuperare e superare le avversarie. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale, fino alla conclusione della partita. La vittoria conclude positivamente l’incontro per le squadre italiane.

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