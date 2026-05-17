LIVE Galles-Italia 24-43 finale Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre chiudono in bellezza
Nella partita valida per il Sei Nazioni femminile di rugby, l’Italia ha concluso con una vittoria sul Galles, con il punteggio finale di 43-24. La sfida si è svolta a Cardiff, con le azzurre che hanno dominato nel secondo tempo, riuscendo a recuperare e superare le avversarie. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale, fino alla conclusione della partita. La vittoria conclude positivamente l’incontro per le squadre italiane.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINITA A CARDIFF!!! Vince l’Italia e lo fa con un grande secondo tempo. L’Italia chiude con due successi e dà l’addio a Valeria Fedrighi al suo ultimo match di rugby. Una vittoria meritata, nonostante un primo tempo di sofferenza. 80? Allo scadere meta del bonus anche per il Galles con Kayleigh Powell. GALLES 24 – ITALIA 43 77? METAAAAAAAAA ALYSSA D’INCÀ!!!!!!! Grande calcio ad attraversare il campo, rimbalzo fortunato e l’ala schiaccia per la sua 19esima meta azzurra. Sillari trasforma. GALLES 19 – ITALIA 43 73? 50:22 dell’Italia con Bitonci e azzurre di nuovo in attacco 71? Secondo tempo dominato... 🔗 Leggi su Oasport.it
Galles-Italia Sei Nazioni 2026, l'inno del Galles
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