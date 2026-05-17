LIVE Galles-Italia 19-36 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | Madia mette il sigillo sul match

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per il Sei Nazioni di rugby femminile 2026, l’Italia ha battuto il Galles con il punteggio di 36 a 19. La partita si è conclusa con un risultato che ha visto le italiane mettere a segno punti importanti, grazie anche a un tentativo finale che ha chiuso il match. La diretta ha mostrato gli ultimi momenti di gioco con il cronometro che segnava circa 50 minuti e 22 secondi, mentre le azzurre continuavano a mantenere il controllo del risultato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73? 50:22 dell’Italia con Bitonci e azzurre di nuovo in attacco 71? Secondo tempo dominato dalla difesa azzurra, che ha letteralmente cancellato il Galles dal campo 69? METAAAAAA ITALIAAAAAA! MADIAAAAAAA!! Ottima azione corale azzurra, poi palla a Mannini che libera Madia che ringrazia e schiaccia. Sillari trasforma GALLES 19 – ITALIA 36 67? Nulla di fatto, ma gallesi che devono ripartire dalla loro linea di meta 65? Ottimo calcio di Madia e touche sui 5 metri per le azzurre, mentre confermato il giallo a Granzotto 61? Pressione azzurra sull’attacco gallese, con le padrone di casa che non riescono a... 🔗 Leggi su Oasport.it

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