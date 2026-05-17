LIVE Galles-Italia 19-36 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | Madia mette il sigillo sul match

Nella partita valida per il Sei Nazioni di rugby femminile 2026, l’Italia ha battuto il Galles con il punteggio di 36 a 19. La partita si è conclusa con un risultato che ha visto le italiane mettere a segno punti importanti, grazie anche a un tentativo finale che ha chiuso il match. La diretta ha mostrato gli ultimi momenti di gioco con il cronometro che segnava circa 50 minuti e 22 secondi, mentre le azzurre continuavano a mantenere il controllo del risultato.

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