Nel match del Sei Nazioni di rugby femminile, l’Italia ha vinto contro il Galles con il punteggio di 29 a 19. Durante la partita, Ostuni Minuzzi ha realizzato una meta importante, contribuendo al risultato finale. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui punti e le azioni più significative. La sfida si è svolta con continui scambi tra le squadre, con l’Italia che ha allungato nel punteggio grazie a diverse marcature.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? OSTUNIIIII MINUZZIIIIII IN METAAAA! Lunga azione azzurra, che partono con la maul, poi sfondano con le ragazze della mischia e alla fine palla a Ostuni Minuzzi che schiaccia e allungo azzurro! Sillari trasforma GALLES 19 – ITALIA 29 50? Ancora ottima difesa azzurra, mani in ruck e nuovo tenuto gallese 48? METAAAAAAAA ITALIAAAAA CON SGORBINI! Da touche l’Italia ricambia la sofferenza alle gallesi e la maul va fino in fondo e Francesca Sgorbini schiaccia! GALLES 19 – ITALIA 22 47? Buona palla recuperata dall’Italia e poi vantaggio per un avanti gallese 44? Errore azzurro e Galles che torna a spingere 42? Primo possesso azzurro che conquista una punizione per un tenuto 41? Ripartite a Cardiff! Si chiude un primo tempo con tre mete a testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galles-Italia 19-29, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Ostuni Minuzzi allunga per le azzurre

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