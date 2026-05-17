LIVE Galles-Italia 19-29 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | giallo a Granzotto al 60?

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Galles e Italia nel Sei Nazioni di rugby femminile, l'azione si è concentrata soprattutto nella metà campo giallo, con successive fasi di pressione italiana. Al 60° minuto si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione, legato a una decisione arbitrale su un giocatore chiamato in causa. La partita è in corso con un punteggio di 29-19 in favore delle italiane, mentre i commenti in diretta continuano a seguire gli sviluppi sul campo.

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52' OSTUNIIIII MINUZZIIIIII IN METAAAA! Lunga azione azzurra, che partono con la maul, poi sfondano con le ragazze della mischia e alla fine palla a Ostuni Minuzzi che schiaccia e allungo azzurro! Sillari trasforma GALLES 19 – ITALIA 29 48' METAAAAAAAA ITALIAAAAA CON SGORBINI! Da touche l’Italia ricambia la sofferenza alle gallesi e la maul va fino in fondo e Francesca Sgorbini schiaccia! GALLES 19 – ITALIA 22 Si chiude un primo tempo con tre mete a testa. Dominio territoriale e di possesso per le gallese, superiori anche in mischia chiusa e maul, ma azzurre che hanno più qualità alla mano e primo tempo in totale equilibrio. 40' E dall’ennesima maul arriva la meta di Kelsey Jones che chiude il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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