LIVE Galles-Italia 19-29 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | giallo a Granzotto al 60?

Durante la partita tra Galles e Italia nel Sei Nazioni di rugby femminile, l'azione si è concentrata soprattutto nella metà campo giallo, con successive fasi di pressione italiana. Al 60° minuto si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione, legato a una decisione arbitrale su un giocatore chiamato in causa. La partita è in corso con un punteggio di 29-19 in favore delle italiane, mentre i commenti in diretta continuano a seguire gli sviluppi sul campo.

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