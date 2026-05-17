Nel corso della partita tra Galles e Italia nel torneo delle Sei Nazioni femminile di rugby, il punteggio attuale vede le italiane avanti con un punteggio di 22 a 19. Durante l'incontro, le azzurre hanno segnato con un'azione di Sgorbini e hanno beneficiato di una maul che ha portato avanti il punteggio. La difesa delle italiane si è mostrata efficace, con diverse mani in ruck che hanno interrotto le offensive avversarie. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti continui sul risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Ancora ottima difesa azzurra, mani in ruck e nuovo tenuto gallese 48? METAAAAAAAA ITALIAAAAA CON SGORBINI! Da touche l’Italia ricambia la sofferenza alle gallesi e la maul va fino in fondo e Francesca Sgorbini schiaccia! GALLES 19 – ITALIA 22 47? Buona palla recuperata dall’Italia e poi vantaggio per un avanti gallese 44? Errore azzurro e Galles che torna a spingere 42? Primo possesso azzurro che conquista una punizione per un tenuto 41? Ripartite a Cardiff! Si chiude un primo tempo con tre mete a testa. Dominio territoriale e di possesso per le gallese, superiori anche in mischia chiusa e maul, ma azzurre che hanno più qualità alla mano e primo tempo in totale equilibrio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galles-Italia 19-22, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Sgorbini e la maul riportano le azzurre avanti

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