LIVE Galles-Italia 19-17 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | la meta di Jones chiude un primo tempo in equilibrio
A Cardiff si sta giocando il secondo turno del Sei Nazioni femminile di rugby, con il Galles che guida sull’Italia, 19-17, a pochi minuti dalla fine del primo tempo. La partita si è conclusa con tre mete per parte, e si è assistito a continui scambi di possesso e a qualche errore delle squadre. I punti sono stati conseguiti sia con mete che con calci di trasformazione e punizione, mantenendo il punteggio molto equilibrato fino a questo momento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44? Errore azzurro e Galles che torna a spingere 42? Primo possesso azzurro che conquista una punizione per un tenuto 41? Ripartite a Cardiff! Si chiude un primo tempo con tre mete a testa. Dominio territoriale e di possesso per le gallese, superiori anche in mischia chiusa e maul, ma azzurre che hanno più qualità alla mano e primo tempo in totale equilibrio. 40? E dall’ennesima maul arriva la meta di Kelsey Jones che chiude il primo tempo. Trasforma Bevan. GALLES 19 – ITALIA 17 37? Insiste, però, il Galles in attacco, con le britanniche che dominano in mischia chiusa 32? Ottima difesa azzurra, che... 🔗 Leggi su Oasport.it
Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18: la festa finale
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