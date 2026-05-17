LIVE Galles-Italia 19-17 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | la meta di Jones chiude un primo tempo in equilibrio

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cardiff si sta giocando il secondo turno del Sei Nazioni femminile di rugby, con il Galles che guida sull’Italia, 19-17, a pochi minuti dalla fine del primo tempo. La partita si è conclusa con tre mete per parte, e si è assistito a continui scambi di possesso e a qualche errore delle squadre. I punti sono stati conseguiti sia con mete che con calci di trasformazione e punizione, mantenendo il punteggio molto equilibrato fino a questo momento.

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