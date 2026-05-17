Nel match valido per il Sei Nazioni di rugby femminile, l’Italia si trova momentaneamente in vantaggio sul Galles con un punteggio di 17-12. Durante la partita, un'azione di grande spettacolo porta D’Incà a segnare una meta, grazie a un passaggio di Alyssa che ha superato la difesa avversaria. Le azzurre sono state più volte punite da falli commessi, offrendo alle padrone di casa nuove opportunità di avanzamento. La partita è trasmessa in diretta e viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30? Ancora un fallo azzurro e nuova chance per le padrone di casa 27? METAAAAAA STUPENDA DELL’ITALIA CON D’INCÀ! Azione spettacolare al largo, palla che arriva ad Alyssa che cambia marcia, beffa il difensore e schiaccia. Non trova i pali Sillari. GALLES 12 – ITALIA 17 25? Meta tra i pali per Carys Cox, anche se il centro aveva perso clamorosamente l’ovale mentre lo stava schiacciando. Ma il Tmo salva la Cox dicendo che era in controllo dell’ovale e regala la meta. Galles 12 – Italia 12 24? Sfonda nuovamente Keight, Italia in difficoltà e si rifugia nel fallo. Touche per le padrone di casa 22? Troppa... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galles-Italia 12-17, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: D’Incà dà spettacolo e riporta avanti le azzurre

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