LIVE Galles-Italia 12-17 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | D’Incà dà spettacolo e riporta avanti le azzurre

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match valido per il Sei Nazioni di rugby femminile, l’Italia si trova momentaneamente in vantaggio sul Galles con un punteggio di 17-12. Durante la partita, un'azione di grande spettacolo porta D’Incà a segnare una meta, grazie a un passaggio di Alyssa che ha superato la difesa avversaria. Le azzurre sono state più volte punite da falli commessi, offrendo alle padrone di casa nuove opportunità di avanzamento. La partita è trasmessa in diretta e viene aggiornata in tempo reale.

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