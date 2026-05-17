LIVE Galles-Italia 0-5 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | Ostuni Minuzzi la sblocca dopo 4?

Nel match di oggi tra Galles e Italia valido per il Sei Nazioni femminile di rugby 2026, l’Italia ha aperto le marcature dopo pochi minuti con un’azione che ha visto Ostuni Minuzzi segnare al quarto minuto. La partita è stata segnata da un calcio d’avvio non impeccabile da parte del Galles, che ha portato subito a una mischia in favore delle italiane a metà campo. Successivamente, l’Italia ha conquistato una punizione e ha sfruttato l’occasione per portarsi in vantaggio con un'azione che ha visto l’estremo azzurro schiacciare l’ovale in meta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Pessimo calcio d’avvio gallese e subito mischia azzurra a metà campo 4? METAAAAAA ITALIAAAA CON OSTUNI MINUZZI! L’Italia batte la punizione alla mano, poi ovale al largo per l’estremo azzurro che schiaccia. Sillari non trova i pali. GALLES 0 – ITALIA 5 2? Ottimo avvio azzurro, che recuperano l’ovale e sono nei 22 avversari, conquistando una punizione 13:15 Si comincia! 13:13 Squadre in campo e pronte per il calcio d’inizio. 13:10 Per il Galles invece ci saranno: 15 Kayleigh Powell, 14 Seren Singleton, 13 Carys Cox, 12 Courtney Keight, 11 Jasmine Joyce, 10 Lleucu George, 9 Keira Bevan, 1 Gwenllian Pyrs, 2 Kelsey Jones, 3 Sisilia Tuipulotu, 4 Branwen Metcalfe, 5 Georgia Evans, 6 Jorja Aiono, 7 Bethan Lewis, 8 Bryonie King. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galles-Italia 0-5, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Ostuni Minuzzi la sblocca dopo 4? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sei Nazioni femminile, Italia-Inghilterra 33-61: gli highlights Sullo stesso argomento LIVE Galles-Italia 7-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Wainwright la sblocca al 15?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Lunga azione azzurra, ma alla fine Garbisi perde malamente l’ovale e fallo azzurro 18? Italia che in... LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Galles e Italia,... Dzeko: Una squadra come l’Italia non può aver paura di Bosnia o Galles? Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Edin #Dzeko torna sulla finale playoff mondiale vinta dalla sua #Bosnia contro l’ #Italia #Sportitalia x.com Galles-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiuderà oggi, domenica 17 maggio, alle ore 13.15 italiane, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l'Italia del CT Fabio ... oasport.it LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezzaBuon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Galles e Italia, valida per la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni femminile 2026.. Una partita molto ... oasport.it Thread della partita - Italia vs Scozia | Sei Nazioni Femminile 2026 | Turno 3 reddit