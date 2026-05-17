LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | ci salviamo da 15-40 tie-break!

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Roma, la coppia formata da Bolelli e Vavassori ha vinto il primo set contro Granollers e Zeballos con il punteggio di 7-6. Nel secondo set, il punteggio si è fermato sul 6-6, portando lo scontro al tie-break. In un'altra partita, la coppia formata da Sinner e Ruud si trova sotto 0-2, con Granollers che ha mostrato una buona presa a rete, in particolare con una volée di rovescio che ha fatto la differenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 0-2 Perfetta la volèe di rovescio di Granollers, che a rete sta facendo la differenza. 0-1 Sotterra la risposta di rovescio sulla seconda Bolelli! 6-6 Seeeervizio vincente! TIE-BREAK! Granollers in risposta Punto decisivo, è l’ultimo punto dei game per oggi, poi saranno solo tie-break! 40-40 Prende la riga con la seconda Simone Bolelli. Risulta vincente! Seconda 30-40 Ottima difesa della rete di Vavassori, servizio esterno super! Let 15-40 Fuori dallo stadio lo schiaffo di dritto dopo il servizio Bolelli. Due palle set, più una terza. Seconda 15-30 Servizio vincente! Alè! 0-30 Gran parata dello spagnolo che prende la riga, a quel punto è beffato Bolelli e mette in rete il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori granollers zeballos 7 6 6 6 atp roma 2026 in diretta ci salviamo da 15 40 tie break
© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 7-6, 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: ci salviamo da 15-40, tie-break!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A

Video Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A

Sullo stesso argomento

LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 6-6(3-3), ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri al tie-break per miracoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 4-4 Noooon risponde di rovescio Granollers, gravissimo errore! Seconda,...

LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 7-6, 5-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri per forzare un altro tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 15-30 Servizio vincente! Alè! 0-30 Gran parata dello spagnolo che prende la...

bolelli vavassori granollers live bolelli vavassori granollersSu che canale Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingC'è l'ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Nella finale del doppio maschile degli ... oasport.it

bolelli vavassori granollers live bolelli vavassori granollersLIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 7-6, 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: ci salviamo da 15-40! Tie-break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD DALLE 17.00 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web