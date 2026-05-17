LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | ci salviamo da 15-40 tie-break!

Nel torneo ATP di Roma, la coppia formata da Bolelli e Vavassori ha vinto il primo set contro Granollers e Zeballos con il punteggio di 7-6. Nel secondo set, il punteggio si è fermato sul 6-6, portando lo scontro al tie-break. In un'altra partita, la coppia formata da Sinner e Ruud si trova sotto 0-2, con Granollers che ha mostrato una buona presa a rete, in particolare con una volée di rovescio che ha fatto la differenza.

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