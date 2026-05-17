LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | ci salviamo da 15-40 tie-break!
Nel torneo ATP di Roma, la coppia formata da Bolelli e Vavassori ha vinto il primo set contro Granollers e Zeballos con il punteggio di 7-6. Nel secondo set, il punteggio si è fermato sul 6-6, portando lo scontro al tie-break. In un'altra partita, la coppia formata da Sinner e Ruud si trova sotto 0-2, con Granollers che ha mostrato una buona presa a rete, in particolare con una volée di rovescio che ha fatto la differenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 0-2 Perfetta la volèe di rovescio di Granollers, che a rete sta facendo la differenza. 0-1 Sotterra la risposta di rovescio sulla seconda Bolelli! 6-6 Seeeervizio vincente! TIE-BREAK! Granollers in risposta Punto decisivo, è l’ultimo punto dei game per oggi, poi saranno solo tie-break! 40-40 Prende la riga con la seconda Simone Bolelli. Risulta vincente! Seconda 30-40 Ottima difesa della rete di Vavassori, servizio esterno super! Let 15-40 Fuori dallo stadio lo schiaffo di dritto dopo il servizio Bolelli. Due palle set, più una terza. Seconda 15-30 Servizio vincente! Alè! 0-30 Gran parata dello spagnolo che prende la riga, a quel punto è beffato Bolelli e mette in rete il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A
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