L’Irpinia piange Francesca Bellucci simbolo di passione e amore per la montagna
L’Irpinia si prepara a rendere l’ultimo saluto a Francesca Bellucci, figura nota nel campo della montagna, della speleologia e dell’associazionismo campano. La donna, deceduta recentemente, era riconosciuta per il suo impegno e la sua passione in questi settori. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici, collaboratori e rappresentanti delle associazioni a cui era legata. La cerimonia funebre si terrà nei prossimi giorni, con la partecipazione di diverse personalità del settore.
Tempo di lettura: 2 minuti L’Irpinia dà l’ultimo saluto a Francesca Bellucci, figura straordinaria del mondo della montagna, della speleologia e dell’associazionismo campano. MInsegnante, esploratrice e instancabile promotrice della cultura del territorio, ha dedicato l’intera sua vita alla ricerca, alla scoperta e alla valorizzazione dell’ambiente naturale. La sua passione per la speleologia, nata fin da giovanissima, l’ha portata a diventare uno dei punti di riferimento più autorevoli del settore in Campania, con un contributo fondamentale allo studio dei Monti Alburni. Bellucci ha preso parte anche alla realizzazione di importanti testi scientifici, oggi considerati patrimonio prezioso per studiosi e appassionati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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