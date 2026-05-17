L’Irpinia piange Francesca Bellucci simbolo di passione e amore per la montagna

L’Irpinia si prepara a rendere l’ultimo saluto a Francesca Bellucci, figura nota nel campo della montagna, della speleologia e dell’associazionismo campano. La donna, deceduta recentemente, era riconosciuta per il suo impegno e la sua passione in questi settori. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici, collaboratori e rappresentanti delle associazioni a cui era legata. La cerimonia funebre si terrà nei prossimi giorni, con la partecipazione di diverse personalità del settore.

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