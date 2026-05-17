Gli autotrasportatori minacciano di bloccare le proprie attività se il Governo non adotterà presto misure ritenute necessarie per la sopravvivenza delle imprese del settore. La decisione arriva in seguito a un incontro programmato per il 22, durante il quale l’assenza di interventi concreti potrebbe portare a un fermo totale delle operazioni di trasporto. La protesta si configura come una risposta alla mancanza di provvedimenti immediati che, secondo gli autotrasportatori, sarebbero fondamentali per affrontare le difficoltà attuali.

"Se dall’incontro che il Governo ha convocato per il 22 non arriveranno quei provvedimenti indispensabili per consentire la sopravvivenza delle nostre imprese, saremo costretti a dare attuazione al fermo dell’autotrasporto". È con rabbia, delusione e preoccupazione per il loro futuro che gli autotrasportatori umbri attendono il confronto di venerdì a palazzo Chigi, dal cui esito dipende la messa in atto del fermo proclamato dal 25 al 29 da Unatras, il coordinamento nazionale delle principali sigle dell’autotrasporto, a cui aderiscono Cna Fita, Confartigianato, Legacoop, Fai e Confcooperative. "Quello del fermo - affermano all’unisono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ira dell’autotrasporto: "Bloccheremo i nostri tir"

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