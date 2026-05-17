L’Inter festeggia scudetto e Coppa Italia | pullman scoperto in giro per la città marea di persone al seguito L’arrivo in Piazza Duomo

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha celebrato i suoi recenti successi con un corteo in città, con un pullman scoperto che attraversava le strade principali, accompagnato da una folla di tifosi. Dopo aver vinto lo scudetto, la squadra ha continuato i festeggiamenti con la conquista della Coppa Italia. L’arrivo in Piazza Duomo ha attirato molti spettatori, pronti ad assistere alla sfilata e ai momenti di gioia dei giocatori. La giornata è stata dedicata ai festeggiamenti ufficiali per entrambe le vittorie.

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In casa Inter è il giorno della festa, doppia visto il successo sia in campionato ( con una ‘prima’ festa ) che in Coppa Italia. In uno stadio Meazza tutto esaurito e colorato a festa, i nerazzurri di Cristian Chivu hanno pareggiato 1-1 contro il Verona, ma poco importa. Prima della gara suggestivo ricordo di Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra recentemente scomparsa, poi partita giocata in un clima di festa. Stadio pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre, tanto che poco importa se Bowie la pareggia nel finale dopo l’autogol di Edmundsson. Al triplice fischio finale dell’arbitro inizia la festa sulle tribune e in campo, con l’Inter che alza al cielo la coppa dello scudetto con il suo capitano Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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