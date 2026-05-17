L’Inter festeggia scudetto e Coppa Italia | pullman scoperto in giro per la città marea di persone al seguito L’arrivo in Piazza Duomo

L’Inter ha celebrato i suoi recenti successi con un corteo in città, con un pullman scoperto che attraversava le strade principali, accompagnato da una folla di tifosi. Dopo aver vinto lo scudetto, la squadra ha continuato i festeggiamenti con la conquista della Coppa Italia. L’arrivo in Piazza Duomo ha attirato molti spettatori, pronti ad assistere alla sfilata e ai momenti di gioia dei giocatori. La giornata è stata dedicata ai festeggiamenti ufficiali per entrambe le vittorie.

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