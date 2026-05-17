L’Inter ha conquistato il suo 21° scudetto, festeggiato a San Siro con il capitano che ha sollevato il trofeo davanti ai tifosi. Dopo la partita contro il Verona, Cristian Chivu ha commentato la vittoria a DAZN, sottolineando che i risultati sono il frutto di un gruppo di uomini che ha lavorato duramente e si è impegnato pienamente. La premiazione ha visto anche la partecipazione del capitano, che ha alzato il trofeo tra gli applausi dei presenti.

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© Calcionews24.com - L’Inter alza al cielo il 21^ Scudetto, parla Chivu: «Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo»

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LINTER HA VINTO LO SCUDETTO GRAZIE AGLI ARBITRI! E INVECE NO…

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