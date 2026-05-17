Libri al Salone di Torino festa per i 30 anni di Einaudi Stile Libero

Nel maggio del 1996 veniva lanciata Einaudi Stile Libero, una collana che avrebbe avuto un ruolo rilevante nel settore editoriale italiano. In occasione dei suoi 30 anni, al Salone di Torino si è tenuta una festa dedicata a questa iniziativa. La collana, in tre decenni, ha pubblicato numerosi titoli e autori, contribuendo a definire un nuovo stile di narrativa nel panorama nazionale. Questo appuntamento ha visto la partecipazione di autori, editor e lettori, che hanno condiviso ricordi e testimonianze.

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