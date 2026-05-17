Libri al Salone di Torino festa per i 30 anni di Einaudi Stile Libero
Nel maggio del 1996 veniva lanciata Einaudi Stile Libero, una collana che avrebbe avuto un ruolo rilevante nel settore editoriale italiano. In occasione dei suoi 30 anni, al Salone di Torino si è tenuta una festa dedicata a questa iniziativa. La collana, in tre decenni, ha pubblicato numerosi titoli e autori, contribuendo a definire un nuovo stile di narrativa nel panorama nazionale. Questo appuntamento ha visto la partecipazione di autori, editor e lettori, che hanno condiviso ricordi e testimonianze.
Era il maggio del 1996 quando nasceva Einaudi Stile Libero, la collana destinata a rivoluzionare il panorama editoriale italiano. Trent’anni dopo, quella scommessa editoriale ideata da Paolo Repetti e Severino Cesari continua a crescere, attraversando linguaggi, generi e generazioni, senza mai perdere la propria vocazione sperimentale. La festa per il trentennale si è svolta al Salone Internazionale del Libro di Torino, nella suggestiva cornice del Fiat Café 500 sulla sommità del Lingotto, con un brindisi insieme a molti degli autori simbolo della collana. All’evento, oltre ai vertici di Einaudi, erano presenti, tra gli altri, gli autori Carlo Lucarelli, Roberto Saviano, Concita De Gregorio, Niccolò Ammaniti, Emanuele Trevi, Viola Ardone, Nicoletta Verna, Matteo Bussola e Enrico Galiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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