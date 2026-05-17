L' energia del pop a cappella | la carica dei 100 del Coro Davvero conquista la Romagna
Un gruppo di oltre cento cantanti si è esibito in una performance a cappella nella regione della Romagna, attirando l’attenzione di pubblico e media. La formazione si distingue per il suo approccio inclusivo e la dedizione alla musica, che si riflettono nelle numerose prove e nel grande entusiasmo dimostrato durante l’evento. La loro presenza ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori, che hanno potuto apprezzare l’energia trasmessa attraverso le voci del coro.
Una crescita travolgente e guidata da due motori fondamentali: l’inclusività e la pura passione per la musica. È la bella parabola dell’associazione culturale “Coro Davvero”, una splendida realtà di promozione sociale con sede a Savignano sul Rubicone che, in poco più di tre anni, è riuscita a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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