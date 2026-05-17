L' energia del pop a cappella | la carica dei 100 del Coro Davvero conquista la Romagna

Un gruppo di oltre cento cantanti si è esibito in una performance a cappella nella regione della Romagna, attirando l’attenzione di pubblico e media. La formazione si distingue per il suo approccio inclusivo e la dedizione alla musica, che si riflettono nelle numerose prove e nel grande entusiasmo dimostrato durante l’evento. La loro presenza ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori, che hanno potuto apprezzare l’energia trasmessa attraverso le voci del coro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui