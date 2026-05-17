L’emergenza casa | le promesse del governo e i paradossi del mercato

L’emergenza abitativa continua a essere una realtà difficile da affrontare, con quasi 1,3 milioni di senzatetto stimati in Europa nel 2024. Il governo ha annunciato diverse promesse per risolvere il problema, ma il mercato immobiliare presenta ancora molte contraddizioni. La disponibilità di case è limitata e i prezzi rimangono elevati, ostacolando l’accesso alla proprietà per molte persone. In questo scenario, le difficoltà di trovare una casa si intrecciano con le promesse di intervento pubblico, creando un quadro complesso da decifrare.

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Casa dolce casa. Avercela però non è scontato. Anzi. In Europa nel 2024 si contavano quasi 1,3 milioni di senzatetto. Negli Usa quasi 900 mila. In Italia, secondo gli ultimi dati, vivono circa 96 mila persone senza dimora, con una forte concentrazione nelle grandi città come Roma e Milano. Alloggi popolari vuoti e immobili dormienti. Ma se consideriamo le situazioni di povertà abitativa i numeri crescono sensibilmente. Più di un italiano su quattro (il 27 per cento per cento della popolazione, dato Eurostat) vive in una condizione di rischio. Un milione di famiglie vive in affitto con canoni che assorbono buona parte del reddito disponibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’emergenza casa: le promesse del governo e i paradossi del mercato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video WHY Mayor Mamdanis Travel Ban is Actually Killing NYC Businesses Sullo stesso argomento Leggi anche: Senza fissa dimora in Italia: i dati Istat e le promesse mancate del governo sulla casa Donne ai vertici: i numeri che smentiscono le promesse del Governo? Cosa sapere Solo 8 donne su 73 vertici di aziende partecipate statali dopo le nomine aprile 2026. La querelle su Mario Abadessa e il Piano Casa. È uno dei punti più tecnici e controversi. Renzi chiede conto delle management fees date a un privato senza gara. Meloni ribadisce la necessità di risolvere l'emergenza abitativa, promettendo continuità x.com L’emergenza casa: le promesse del governo e i paradossi del mercatoGli affitti aumentano, gli stipendi restano fermi. Così sempre più italiani rischiano la povertà abitativa. Tra edilizia popolare insufficiente e milioni di abitazioni che restano vuote. Casa dolce ca ... lettera43.it Casa, l’allarme dell’opposizione: A Casale affitti troppo alti e troppi alloggi sfittiCasale: ordine del Giorno sull’emergenza abitativa, sottoscritto da tutte le forze di opposizione, è stato presentato da Luca Servato. ilpiccolo.net