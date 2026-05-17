Lunedì 18 maggio 2026 alle 20:30 si gioca il match tra Leganes e Huesca, con le formazioni ufficiali già annunciate. Il Leganes, reduce da quattro sconfitte consecutive contro avversari come Deportivo La Coruña e Racing Santander, punta a ottenere tre punti per assicurarsi matematicamente la salvezza, due turni prima della fine del campionato. La partita rappresenta un'occasione importante per i padroni di casa, che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

Il Leganes viene da quattro sconfitte di fila, complice anche un calendario difficile che gli ha opposto tra le altre anche Deportivo La Coruña e Racing Santander, ma battendo l’Huesca in questo posticipo conquisterebbe aritmeticamente la salvezza due giornate prima della fine del campionato. La classifica di Segunda Division infatti vede i Pepineros a quota. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leganes-Huesca (lunedì 18 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tre punti per la salvezza aritmetica dei Pepineros

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