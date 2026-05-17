Legalità e lotta alle mafie Quei beni tornati alla ’luce’

Domani mattina, nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano, si terrà un seminario dedicato alla legalità e alla gestione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. L’evento, che inizia alle 9, si focalizza sui beni che sono stati sottratti alla criminalità organizzata e poi restituiti alla collettività. La discussione si concentra sulle azioni di contrasto e sulla trasparenza nella restituzione di questi beni, coinvolgendo esperti e rappresentanti istituzionali.

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