Legalità e lotta alle mafie Quei beni tornati alla ’luce’
Domani mattina, nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano, si terrà un seminario dedicato alla legalità e alla gestione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. L’evento, che inizia alle 9, si focalizza sui beni che sono stati sottratti alla criminalità organizzata e poi restituiti alla collettività. La discussione si concentra sulle azioni di contrasto e sulla trasparenza nella restituzione di questi beni, coinvolgendo esperti e rappresentanti istituzionali.
’Colorando il Buio – Accendiamo la luce della legalità sulle mafie’. E’ questo il titolo del seminario in programma domani (inizio alle 9) nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori, per parlare dei beni confiscati alla mafia e restituiti alla collettività. ’Colorando il buio’, però, è anche il titolo della mostra che sarà inaugurata domani – sempre nell’aula magna – che raccoglie i quadri realizzati durante l’evento ’EstemporArt’ che si è svolto a Suvignano, in provincia di Siena, nella tenuta confiscata alla mafia. Ad entrambe le iniziative sono invitate le scuole del territorio e i lavori prenderanno il... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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