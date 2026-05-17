Modena, 17 maggio 2026 – Ha 'risposto' alle domande affermando una cosa soltanto: sono confuso, quindi non parlo. Viveva isolato: nessun amico, a quanto pare ma anche nessun conoscente che fosse riuscito ad 'avvicinarsi' a lui a tal punto da poterne parlare. Si scava nella vita di Salim El Koudri, l'attentatore 31enne che sabato pomeriggio – in via Emilia Centro - ha travolto volontariamente quattordici persone, ferendone otto, di cui quattro gravemente. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacanella-mente-di-salim-dalla-laurea-a-schizofrenia-e-disoccupazione-d4i3thip Domani è prevista la convalida del fermo. Domani mattina è prevista la convalida del fermo nei confronti dell'indagato, finito in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le prime parole dell’attentatore di Modena, Salim dopo il sabato di terrore: “Sono confuso, quindi non parlo”

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