Le notizie più importanti di oggi 17 maggio 2026 a Latina e in provincia

Ecco le principali notizie di oggi, domenica 17 maggio 2026, a Latina e nella provincia. Sono stati registrati interventi delle forze dell’ordine per alcune rapine in negozi del centro, mentre un incidente stradale tra due veicoli ha causato lievi feriti sulla strada statale. Sono stati inoltre segnalati alcuni controlli antiabusivismo in diverse zone commerciali. Un incendio ha interessato un’immobile nel quartiere residenziale, e sono stati effettuati interventi di emergenza per domare le fiamme.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui