Le notizie più importanti di oggi 17 maggio 2026 a Latina e in provincia

Da latinatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le principali notizie di oggi, domenica 17 maggio 2026, a Latina e nella provincia. Sono stati registrati interventi delle forze dell’ordine per alcune rapine in negozi del centro, mentre un incidente stradale tra due veicoli ha causato lievi feriti sulla strada statale. Sono stati inoltre segnalati alcuni controlli antiabusivismo in diverse zone commerciali. Un incendio ha interessato un’immobile nel quartiere residenziale, e sono stati effettuati interventi di emergenza per domare le fiamme.

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Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia: un riepilogo di questa domenica 17 maggio attraverso i fatti principali di attualità e cronaca che hanno interessato il territorio pontino.- Un sabato di sangue sulle strade: tre gli incidenti gravissimi. La provincia di Latina piange. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Le notizie del giorno | 07 maggio 2026 - Mattino

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