Le lezioni online del brianzolo Claudio Scalzo pensate per chi deve prendersi cura dei malati di Alzheimer

Un ciclo di seminari online è stato ideato per fornire supporto a chi si prende cura di persone affette da Alzheimer o altre forme di demenza. Il progetto è stato avviato dal medese Claudio Scalzo, noto per aver creato la Tv dei ricordi, e è stato realizzato in collaborazione con Silvia Castagnola di Arpamagica Milano, un centro di ricerca specializzato in musicoterapia. Le lezioni sono rivolte a caregiver e professionisti interessati ad approfondire metodi e strategie di assistenza.

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