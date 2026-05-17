Le lezioni online del brianzolo Claudio Scalzo pensate per chi deve prendersi cura dei malati di Alzheimer
Un ciclo di seminari online è stato ideato per fornire supporto a chi si prende cura di persone affette da Alzheimer o altre forme di demenza. Il progetto è stato avviato dal medese Claudio Scalzo, noto per aver creato la Tv dei ricordi, e è stato realizzato in collaborazione con Silvia Castagnola di Arpamagica Milano, un centro di ricerca specializzato in musicoterapia. Le lezioni sono rivolte a caregiver e professionisti interessati ad approfondire metodi e strategie di assistenza.
È un ciclo di seminari online dedicati a chi si prende cura delle persone con Alzheimer o altre forme di demenza ed è stato pensato dal medese Claudio Scalzo, creatore della Tv dei ricordi, in collaborazione con Silvia Castagnola di Arpamagica Milano - Centro di ricerca musicoterapica.Il corso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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