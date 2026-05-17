La difesa di Andrea Sempio ha avviato una serie di contro consulenze per controbattere alle accuse mosse dalla Procura di Pavia, secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara Poggi. Al centro delle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano ci sono una serie di indizi ed elementi ritenuti incriminanti o, in ogni caso, di significativo interesse investigativo, a carico dell'indagato. Su tutti l'ormai nota “impronta 33”, ovvero un contatto palmare evidenziato sulla parete destra della taverna in cui, il 13 agosto del 2007, venne trovato il corpo senza vita della 26enne. Gli inquirenti ritengono che sia compatibile, per 15 minuzie (dettagli delle creste papillari), con la mano destra di Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le contro-consulenze di Sempio e i Poggi: audio trascritti "suggestivamente"

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