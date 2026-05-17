È uscito in formato Blu-ray il film di Francesco Sossai, vincitore di otto premi David di Donatello. Il film, ambientato nelle città di pianura, è stato restaurato per offrire una riproduzione fedele del girato in pellicola originale. Il supporto permette di apprezzare dettagli e atmosfere che caratterizzano la pellicola. Il film ha ricevuto riconoscimenti ai premi cinematografici italiani, confermando il suo successo tra pubblico e critica.

Il film di Francesco Sossai vincitore di ben otto David di Donatello è sbarcato in homevideo con un blu-ray che riesce a catturare il girato in pellicola e la magia di un cinema sorprendente. Con una magica e perfetta sincronia, Le città di pianura è arrivato in homevideo subito dopo il trionfo ai David di Donatello, dove ha conquistato otto premi facendo l'en plein di quelli più importanti (compreso miglior film e miglior regia). Mai uscita fu dunque più azzeccata per sfruttare il successo mediatico del film e soprattutto permettere di farlo conoscere a chi non lo ha visto al cinema, dove peraltro è tornato dopo la straordinaria serata romana di Cinecittà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le città di pianura: un blu-ray per assaporare la cara vecchia pellicola e capire il trionfo ai David

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