Nel derby della capitale, la Curva Nord si presenta vuota, senza la presenza dei tifosi abituali, creando un’atmosfera insolita allo stadio. Nessun coro o striscione viene esposto in questa sezione del pubblico, mentre alcuni messaggi sono stati affissi per contestare la gestione del club da parte del presidente. La mancanza di tifosi nel settore tradizionalmente caldo si nota immediatamente, lasciando un silenzio che si distingue rispetto alle partite precedenti.

? Domande chiave Come influirà il vuoto in Curva Nord sul clima del derby?. Quali messaggi specifici hanno appeso i tifosi per contestare Lotito?. Perché solo mille sostenitori saranno presenti negli spalti della Lazio?. Quali saranno le conseguenze di questo sciopro sulla gestione societaria?.? In Breve Presenza limitata a circa mille sostenitori nel settore della Curva Nord.. Quattro striscioni appesi segnalano il dissenso per dignità e rispetto.. Evento senza precedenti storici per una delle due tifoserie del derby.. Boicottaggio mira a colpire la gestione societaria di Lotito.. La Curva Nord dello stadio resta deserta per il derby di oggi contro la Roma, mentre quattro striscioni appesi al settore segnalano una protesta netta contro Lotito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, derby silenzioso: la Curva Nord resta vuota contro Lotito

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