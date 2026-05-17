Durante un incontro tenutosi ieri nella sala Cesanelli dello Sferisterio, il sindaco uscente ha ricevuto un supporto diretto dal ministro dell’Agricoltura, che ha espresso ottimismo sulla possibilità di sviluppare un progetto riguardante un centro fiere e un mattatoio. L’intervento del ministro si è concentrato sulla prospettiva di un futuro diverso per queste strutture, senza approfondire dettagli specifici sui piani o sui tempi. La discussione si è svolta alla presenza di diverse persone e rappresentanti locali.

Ha raccolto l’assist del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il sindaco uscente Sandro Parcaroli, durante l’incontro di ieri alla sala Cesanelli dello Sferisterio. Insieme ai rappresentati del mondo associativo agricolo, un focus speciale è stato dedicato al nuovo centro fiere di Villa Potenza, infrastruttura strategica per il rilancio economico e produttivo del territorio non solo maceratese, dove stati investiti circa 13 milioni di euro. Un rilancio moderno e sostenibile, sostenuto a più livelli istituzionali come confermato dalla senatrice Elena Leonardi e appunto da Lollobrigida: "Parcaroli ha visione – ha esordito il ministro – prima Macerata aveva un ruolo ma non una prospettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’assist di Lollobrigida: "Centro fiere e mattatoio, ora c’è una prospettiva"

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