L’assalitore laureato si sentiva emarginato

Salim El Koudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, aveva conseguito una laurea in Economia, completando anche la triennale. Era in cura per problemi psichiatrici e aveva riferito di sentirsi emarginato. Recentemente, è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione, suscitando interrogativi sulla sua condizione e sui motivi che lo hanno portato a compiere determinate azioni. L’indagine sta cercando di chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

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