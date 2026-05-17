L’assalitore laureato si sentiva emarginato
Salim El Koudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, aveva conseguito una laurea in Economia, completando anche la triennale. Era in cura per problemi psichiatrici e aveva riferito di sentirsi emarginato. Recentemente, è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione, suscitando interrogativi sulla sua condizione e sui motivi che lo hanno portato a compiere determinate azioni. L’indagine sta cercando di chiarire le dinamiche di quanto accaduto.
Dopo aver fatto piombare l’Italia nell’incubo del terrorismo islamico, Salim El Koudri, 31 anni, origini marocchine ma cittadinanza italiana, ha dato una versione confusa agli investigatori che lo hanno arrestato: non ha giustificato con il fanatismo ideologico il suo terribile gesto. Ma avrebbe parlato di emarginazione, forse anche di bullismo. In pratica, se ha preso l’auto e l’ha lanciata a 100 all’ora nel centro di Modena, falciando otto persone (e amputando due gambe a una donna), la colpa è della società italiana. Sembrerebbe questa la prima giustificazione che avrebbe offerto il ragazzo al momento dell’arresto. Su di lui il nostro Antiterrorismo non aveva alcuna segnalazione. 🔗 Leggi su Laverita.info
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