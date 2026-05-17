A Lanciano, il parco progettato per bambini con disabilità si trova in condizioni di degrado, con rifiuti abbandonati e attrezzi danneggiati o esposti tra le strutture di gioco. Le viti sporgenti rappresentano un rischio per chi lo frequenta, mentre l’area, pensata per l’inclusione, viene spesso trasformata in un luogo di abbandono e vandalismo durante le ore notturne. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione e sulla sicurezza di uno spazio dedicato ai più piccoli.

? Punti chiave Come possono i bambini giocare tra viti e viti esposte?. Chi trasforma ogni notte l'area inclusiva in un luogo di degrado?. Perché l'unico parco per disabili di Lanciano è diventato pericoloso?. Quali misure prenderà il Comune per riparare le strutture vandalizzate?.? In Breve Parco Tilde Lametti inaugurato nel 2019 per l'accoglienza di bambini con disabilità.. Degrado causato da rifiuti e vandalismo rilevati domenica 17 maggio in via Marconi.. Altalena divelta e strutture con viti esposte mettono a rischio i piccoli utenti.. Assenza di manutenzione e inciviltà colpiscono l'unico spazio inclusivo del quartiere Cappuccini.. I... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lanciano, il parco per disabili soffocato da rifiuti e vandali

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