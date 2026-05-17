Ladri irrompono in un’abitazione in fuga con una pistola e una Porsche Macan

Da lecceprima.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sabato sera di normalità si è trasformato in un episodio di furto per una famiglia di Supersano. Dopo aver passato la serata fuori, al rientro a casa nel cuore della notte hanno scoperto che un’automobile e una pistola erano state sottratte. Gli investigatori stanno esaminando le tracce lasciate dai ladri, che sono entrati nell’abitazione prima di fuggire con il veicolo e l’arma. La polizia sta cercando di raccogliere ulteriori dettagli per identificare i responsabili.

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SUPERSANO – Un sabato sera da trascorrere fuori, poi il rientro a casa, nel cuore della notte, e l’amara scoperta: sparita un’automobile e sparita anche una pistola.L’auto sarebbe stata rinvenuta di lì a poco grazie al sistema satellitare. Probabile che gli stessi malviventi si siano accorti del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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