Ladri irrompono in un’abitazione in fuga con una pistola e una Porsche Macan

Un sabato sera di normalità si è trasformato in un episodio di furto per una famiglia di Supersano. Dopo aver passato la serata fuori, al rientro a casa nel cuore della notte hanno scoperto che un’automobile e una pistola erano state sottratte. Gli investigatori stanno esaminando le tracce lasciate dai ladri, che sono entrati nell’abitazione prima di fuggire con il veicolo e l’arma. La polizia sta cercando di raccogliere ulteriori dettagli per identificare i responsabili.

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