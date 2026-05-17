L’addio di Giorgia Villa | commozione a Bergamo per il ritiro
A Bergamo si è tenuto un momento di commozione per l’addio di Giorgia Villa, atleta che ha deciso di ritirarsi. La cerimonia ha visto una coreografia ideata da Tiziana Di Pilato, che ha accompagnato i festeggiamenti. Le compagne di squadra si sono riunite in un abbraccio collettivo, partecipando all’evento con emozione. La scena ha coinvolto le presenti, che hanno espresso affetto e riconoscenza nei confronti della ginnasta. La giornata ha concluso un percorso sportivo importante per Villa.
? Punti chiave Come ha trasformato la coreografia di Tiziana Di Pilato l'addio?. Chi sono le compagne che hanno stretto l'abbraccio collettivo?. Perché il ritiro della Villa mette in crisi la nazionale?. Come cambieranno i ruoli tecniche dopo la sua uscita?.? In Breve Coreografia di Tiziana Di Pilato con musica di Karima alla Chorus Life Arena.. Abbraccio collettivo delle compagne Alice D’Amato, Asia D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio e Angela Andreoli.. Nuova gestione ruoli tecnici per la nazionale italiana dopo il ritiro della Villa.. La Chorus Life Arena di Bergamo ospita il commiato di Giorgia Villa, la medaglia d’argento nelle squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che annuncia il ritiro durante la Final Eight di Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Giorgia Villa ha annunciato in lacrime l’addio alla ginnastica artistica nel giorno della vittoria del campionato della sua squadra.#villa #seriea1 #brixiagym #ginnasticaartistica #ginnastica - Facebook facebook
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