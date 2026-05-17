L’addio di Giorgia Villa | commozione a Bergamo per il ritiro

A Bergamo si è tenuto un momento di commozione per l’addio di Giorgia Villa, atleta che ha deciso di ritirarsi. La cerimonia ha visto una coreografia ideata da Tiziana Di Pilato, che ha accompagnato i festeggiamenti. Le compagne di squadra si sono riunite in un abbraccio collettivo, partecipando all’evento con emozione. La scena ha coinvolto le presenti, che hanno espresso affetto e riconoscenza nei confronti della ginnasta. La giornata ha concluso un percorso sportivo importante per Villa.

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