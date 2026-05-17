Al termine della partita, il presidente della Repubblica è sceso sul centrale per consegnare il trofeo a Sinner. Il campione altoatesino ha ricevuto le congratulazioni ufficiali dopo aver vinto il titolo, portando in Italia un trofeo che mancava da mezzo secolo. Il gesto del capo dello Stato è stato accompagnato da un sorriso, mentre l’atleta ha celebrato la vittoria in un momento di grande rilevanza per il tennis nazionale. La premiazione ha concluso un evento sportivo di rilievo.

A fine partita, è stato Mattarella a scendere sul Centrale per consegnare il trofeo a Sinner. Con un ampio sorriso, il Capo dello Stato ha rivolto le sue congratulazioni al campione altoatesino, che ha riportato il titolo in Italia dopo 50 anni di attesa. Applausi scroscianti del pubblico romano hanno accolto, prima del match, l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna autorità e, a ruota, quello di Adriano Panatta. Anche l'ex tennista azzurro ha voluto seguire dal vivo la finale degli Internazionali d'Italia 2026 tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Panatta, ultimo vincitore italiano al Foro Italico nel... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'abbraccio di Mattarella al re del Foro: Sinner chiude mezzo secolo d'attesa

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