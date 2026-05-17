Questa settimana, tra le notizie più discusse, figura la visita di un ex sindaco di Riace, ora europarlamentare eletto con una lista di sinistra. Al secondo posto si trova un esponente politico del partito di sinistra noto per sostenere le politiche migratorie. In cima alla classifica dei peggiori, invece, c’è un esponente di partito che ha recentemente annunciato un aumento consistente della spesa pubblica, suscitando reazioni contrastanti. Questi eventi sono stati al centro di numerosi commenti nei media e sui social network.

Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, troviamo Mimmo Lucano. Decaduto da sindaco di Riace, ora è europarlamentare grazie alla candidatura di Avs. Nei giorni scorsi è andato a trovare nel carcere di Rossano Calabro Riyad Albustanji, il predicatore che si facevano fotografare col mitra in mano. Considerato dagli inquirenti il punto di collegamento con le Brigate Al Qassam, ala militare di Hamas, è il braccio destro di Mohammad Hannoun in quella che secondo le accuse è la cupola di Hamas in Italia. Durante la visita Lucano ha incontrato anche altri detenuti palestinesi e, dopo essersi lamentato delle condizioni sanitarie di Albustanji, ha detto che queste persone "sono reclusi per dei supposti reati che non esito a definire di Palestina". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La visita di Lucano, la sinistra pro migranti, la spesa di Boccia: ecco il podio dei peggiori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

I flotilleros di lusso, la sinistra pro islam, i bagordi del No: ecco il podio dei peggioriAl terzo posto del podio dei peggiori questa settimana abbiamo i flotilleros-influencer in gita a Cuba.

La visita di Tombolini, il 25 aprile pro Pal, gli insulti di Solovyev: ecco il podio dei peggioriQuesta settimana il podio dei peggiori lo apriamo con una menzione speciale ai flotilleros in rotta su Gaza alle prese con un sexgate.

La visita di Lucano, la sinistra pro migranti, la spesa di Boccia: ecco il podio dei peggioriL'europarlamentare va a trovare in carcere l'imama Albustanji. La sinistra tifa contro i cpr in Albania. L'autogol di Boccia con la Meloni. Ecco i peggiori della settimana ... ilgiornale.it

La visita di esponenti della sinistra a soggetti legati al terrorismo non rappresenta certo una novità. Ora è la volta dell'europarlamentare di The Left Mimmo Lucano, che ha incontrato in carcere Riyad Albustanji, il braccio destro di Mohammad Hannoun, accusa x.com

Leggendo solo classici greci quest'anno - cosa altro leggere oltre al Ciclo Epico? reddit

Visita di Lucano al carcere di Co-Ro: è polemica sull’accesso negato all’interpreteL’eurodeputato ha fatto visita a Salem Ahmad, Yaser Asaly e Reyad Bustanji e ha denunciato le condizioni dei detenuti. Annunciate nuove iniziative ... ecodellojonio.it