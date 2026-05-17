La veterinaria che ha finito la maratona più dura del pianeta

Nel cuore di un bosco nel Tennessee si trova un cancello giallo, presente ormai da quarant’anni, che rappresenta l’unico segno di un passaggio noto a pochi. La protagonista di questa storia è una veterinaria che ha recentemente concluso la maratona considerata tra le più impegnative al mondo. La sua impresa ha attirato l’attenzione di diversi media, portando alla luce il suo percorso e le sfide affrontate lungo la strada. La vicenda si svolge in un contesto che unisce natura e dedizione personale.

C'è un cancello giallo, nel mezzo di un bosco del Tennessee, che per quarant'anni ha raccontato la stessa storia. La storia di chi arrivava e di chi cedeva, di chi si inginocchiava alla terra e alla fatica e di chi — pochissimi, rarissimi — riusciva a toccarlo in tempo. Un cancello giallo come una porta sul nulla, come una soglia tra il possibile e l'impossibile. Il 22 marzo 2024, per la prima volta nella storia, quella porta l'ha aperta una donna. Jasmin Paris, 40 anni, veterinaria, madre, britannica cresciuta nel Peak District tra le nebbie e il vento del nord dell'Inghilterra, ha completato la Barkley Marathons. Non è nemmeno un’atleta a tempo pieno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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