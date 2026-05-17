L o spazio takeover di Dior Beauty al Festival di Cannes cambia volto ogni anno, come una scenografia immersiva dedicata alla bellezza e alla creatività. Per l’edizione 2026, la prima sotto la direzione creativa di Jonathan Anderson, i 350 metri quadrati della Suite Dior si trasformano in un ‘inedita “cabane” marittima: un rifugio sospeso tra cielo e mare, immerso in tonalità bianche e azzurre rubate ai beach club della Riviera. All’ingresso, una grande tente de plage custodisce un boudoir intimo e silenzioso, pensato per i ritocchi prima del red carpet e gli ultimi momenti di quiete che precedono le luci dei flash. E, appena oltre l’angolo, si rivela in anteprima una nuova creazione olfattiva della famiglia Dior La Collection Privée, in arrivo il 1° giugno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Suite Dior Beauty all'Hotel Majestic a Cannes si trasforma ogni anno in uno spazio di bellezza che accoglie star e testimonial. Quest'anno, è una "cabane mediterranea" azzurra. E profumatissima

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The path to becoming a god of slaughter leads to the throne.

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