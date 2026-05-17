La storica festa di Maria Santissima Stella quando c’era la processione per mare

La festa di Maria Santissima Stella, conosciuta per la tradizionale processione via mare, ha rappresentato un momento importante nel calendario locale. In passato, questa celebrazione prevedeva la sfilata in mare con imbarcazioni decorate, accompagnata da momenti di preghiera e musica. La processione si svolgeva lungo la costa e attirava numerosi partecipanti e spettatori. La chiesa Stella, dove sono stato battezzato da bambino, ha sempre avuto un ruolo centrale in questa ricorrenza religiosa.

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Manfredonia – IO da bambino mi sono battezzato alla chiesa Stella. Sono nato proprio in quel di fine maggio giorno 29, che si festeggiava,la Madonna.Era ed è una piccola chiesa al ridosso del mare – quando il paese era uno splendore,e i turisti da tutta Italia e dall’estero – affollava la nostra città, e si svolgeva la festa poi pian piano sparita, come tutte le cose in questa radice del Sud. Dove tutto sembra inutile.Ora da adulto sto iniziando da pochi anni a vedere un po’ di luminarie sulla facciata della chiesa e qualche piccolo sparo di mortaretto.Una chiesa preziosa, questa dei pescatori,dove ci si raccomandava quando si usciva in mare per la pesca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La storica festa di Maria Santissima Stella, quando c’era la processione per mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Festa di Maria Santissima Stella del mare a Manfredoniacon il ricordo dell'anniversario di Fondazione della Parrocchia e dell'Ordinazione Sacerdotale del Parroco don Alessandro Gambuto presenzia i... Alla Santissima Community Hub, primo appuntamento con “La santissima domenica — festa analogica”Nel cuore di Napoli, tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto, La Santissima Community Hub continua il suo percorso di rigenerazione urbana e culturale... Tarquinia lido, dedicazione della chiesa di Maria Santissima Stella del MareUna giornata attesa quasi quarantaquattro anni. Dal giorno in cui, per la prima volta, le porte della chiesa Santa Maria Stella del Mare a Tarquinia lido si erano aperte. Sabato 31 maggio il vescovo ... ilmessaggero.it Stella Maris, una tre giorni di fede e di festaLa festa della Stella Maris, fra gli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Gabicce, si ripropone anche quest’anno nell’ultimo fine settimana di maggio. Al termine del mese mariano, l’unità ... ilrestodelcarlino.it