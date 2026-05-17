La sera dei miracoli | al Politeama Genovese un intenso tributo a Lucio Dalla

Lunedì 18 maggio al Politeama Genovese si terrà “La sera dei miracoli. Omaggio a Lucio Dalla”, un concerto dedicato al cantautore italiano. Lo spettacolo ripercorrerà le tappe più significative della carriera di Dalla, interpretando alcune delle sue canzoni più note. L’evento ha già coinvolto diversi teatri italiani, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La serata si propone di celebrare il lavoro di uno dei compositori più influenti del secolo scorso.

Lunedì 18 maggio al Politeama Genovese arriva “La sera dei miracoli. Omaggio a Lucio Dalla”. Un concerto speciale per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del nostro secolo, emozionante tributo che ha appena riempito i principali teatri italiani e si è affermato come il più. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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