La Roma vince il derby e sale al quarto posto Mancini stende la Lazio

La Roma ha vinto il derby contro la Lazio e ha conquistato il quarto posto in classifica. La squadra allenata da Mancini ha ottenuto una vittoria che permette di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai giallorossi, che ora si preparano per la prossima trasferta a Verona. La vittoria nel derby rappresenta un momento importante per il team, che guarda con fiducia alle prossime sfide.

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Giallorossi a Verona col destino nelle proprie mani ROMA - La Roma dei Friedkin non è mai stata così vicina alla Champions. La squadra di Gasperini batte 2-0 la Lazio nel derby di mezzogiorno con una doppietta di Mancini e sale al quarto posto in solitaria, sfruttando il ko casalingo della Juventus contro la Fiorentina. Una stracittadina inedita, giocata dalla Lazio senza i propri tifosi (radunati a Ponte Milvio per protesta contro la proprietà) e con il terzo portiere Furlanetto, per via degli infortuni di Provedel e Motta. L'estremo difensore biancoceleste - all'esordio in Serie A - è l'unico che fa bella figura tra le file biancocelesti, scaldando subito i guantoni con un intervento centrale sul tiro di Wesley. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Roma vince il derby e sale al quarto posto, Mancini stende la Lazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lazio-Roma 1-2 | Thøgersen decide il Derby della Capitale | Sullo stesso argomento Leggi anche: Derby alla Roma: bis di Mancini stende la Lazio e la Champions è più vicina Derby Roma-Lazio: Gasperini punta al quarto posto nonostante l’orario? Punti chiave Come influirà l'orario delle 12 sulla preparazione atletica dei giocatori? Quali strategie userà Gasperini per contrastare la Lazio in... LA ROMA VINCE IL DERBY La Roma vince il derby e sale a quota 70 punti, una vittoria che permette alla formazione di Gasperini di allungare di due punti sul quinto posto. Decisiva la doppietta di Mancini al 39' e 65'. Espulsi Wesley e Rovella al 69'? #Tutt x.com Serie A, clamoroso ko della Juve: ora è sesta! La Roma vince il derby e vola al quarto postoArrivano risultati clamorosi dalle partite della 37a giornata di Serie A delle ore 12. La Juventus, che aveva iniziato la giornata al terzo posto, dopo i 90' con la Fiorentina si ritrova sesta, visto ... fcinter1908.it L'Inter vince la Coppa Italia 2025/26, il loro 10° titolo nella competizione, dopo aver battuto la Lazio 2-0 in finale reddit Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derbyLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derby ... sport.sky.it