Nella sfida di mezzogiorno, la Roma ha vinto il derby contro la Lazio con un risultato di 2-0, grazie a una doppietta di Mancini. La vittoria permette alla squadra di salire al quarto posto in classifica, approfittando anche della sconfitta casalinga della Juventus contro la Fiorentina. La formazione di Friedkin si avvicina con decisione alla zona Champions, mentre i biancocelesti restano fermi a metà classifica. La partita si è svolta in un clima di grande tensione tra le due squadre.

AGI - La Roma di Friedkin non è mai stata così vicina alla Champions. La squadra di Gasperini batte 2-0 la Lazio nel derby di mezzogiorno con una doppietta di Mancini e sale al quarto posto in solitaria, sfruttando il ko casalingo della Juventus contro la Fiorentina. Una stracittadina inedita, giocata dalla Lazio senza i propri tifosi (radunati a Ponte Milvio per protesta contro la proprietà) e con il terzo portiere Furlanetto, per via degli infortuni di Provedel e Motta. L'estremo difensore biancoceleste - all'esordio in Serie A - è l'unico che fa bella figura tra le file biancocelesti, scaldando subito i guantoni con un intervento centrale sul tiro di Wesley. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Roma porta a casa il derby, decisiva la doppietta di Mancini

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