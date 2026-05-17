Dopo aver conquistato la vittoria a Pechino Express 2026, Chanel Totti ha deciso di parlare pubblicamente delle sfide vissute durante il reality. La partecipazione al programma aveva suscitato alcuni pregiudizi, che lei stessa ha dichiarato di essersi ricreduta. La giovane ha spiegato di aver voluto dimostrare di poter riuscire da sola in questa esperienza, affrontando le difficoltà lungo il percorso. La vittoria rappresenta per lei una soddisfazione personale e un momento di svolta.

Chanel Totti rompe il silenzio dopo la vittoria a Pechino Express 2026 e racconta le difficoltà affrontate nel prendere parte al reality. Problemi legati soprattutto alla sua immagine di “figlia di” e ai tantissimi pregiudizi nei suoi confronti. La rivincita di Chanel Totti. Arrivata a Pechino Express 2026 insieme a Filippo Laurino nella coppia de I Raccomandati, Chanel Totti sembrava destinata ad abbandonare il programma già dalle prime puntate. Nei video di presentazione si era definita come “pigra e svogliata”, tanto da non alzarsi nemmeno per prendere un bicchiere d’acqua. Visualizza questo post su Instagram Ed è così che in tanti l’avevano etichettata come la figlia “viziata” di Ilary Blasi e Francesco Totti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La rivincita di Chanel Totti dopo Pechino Express 2026: “Volevo farcela da sola. Pregiudizi? Si sono ricreduti”

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Aveva detto in lacrime che le mancava, ora che è tornata a casa può riempirla di baci. Chanel Totti ha affrontato un percorso di oltre 5000 chilometri, ha attraversato Indonesia, Cina e Giappone e ha vinto l'edizione di Pechino Express 2026 con il suo compagn x.com

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