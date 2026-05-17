La nona tappa del Giro d' Italia si è aperta a Cervia | in centinaia alla partenza - VIDEO
La nona tappa del Giro d'Italia è partita questa mattina da Cervia, accogliendo numerosi spettatori lungo il percorso. La città si è presentata in festa, con la partenza della corsa ciclistica che quest'anno celebra la sua 109esima edizione. Centinaia di persone si sono radunate per assistere all'evento, che segna l'ingresso ufficiale del Giro in Romagna dopo mesi di attesa. La corsa è partita alle prime ore del mattino, con la carovana e i corridori pronti a iniziare la tappa.
Dopo mesi di attesa, il Giro d'Italia è arrivato ufficialmente in Romagna. Questa mattina, domenica, la nona tappa della ‘Corsa in rosa’, quest'anno alla sua 109esima edizione, si è aperta a Cervia che si è vestita a festa per dare la giusta accoglienza alla carovana e ai corridori. La 'città del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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