La nona tappa del Giro d' Italia si è aperta a Cervia | in centinaia alla partenza - VIDEO

La nona tappa del Giro d'Italia è partita questa mattina da Cervia, accogliendo numerosi spettatori lungo il percorso. La città si è presentata in festa, con la partenza della corsa ciclistica che quest'anno celebra la sua 109esima edizione. Centinaia di persone si sono radunate per assistere all'evento, che segna l'ingresso ufficiale del Giro in Romagna dopo mesi di attesa. La corsa è partita alle prime ore del mattino, con la carovana e i corridori pronti a iniziare la tappa.

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