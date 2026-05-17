La mamma del piccolo Domenico | Atteggiamento opaco del Monaldi chiediamo l' intervento di Nordio e Fico
La madre di un bambino di due anni e quattro mesi, deceduto a febbraio dopo un trapianto di cuore fallito, ha nuovamente criticato l’ospedale Monaldi e l’Azienda dei Colli. Dopo un recente scambio di accuse tra la struttura sanitaria e altri soggetti coinvolti, Patrizia Mercolino ha chiesto l’intervento di figure istituzionali nazionali, specificando la necessità di un intervento di Nordio e Fico. La donna ha evidenziato un atteggiamento ritenuto opaco da parte dell’ospedale e ha richiesto chiarimenti ufficiali.
La mamma del piccolo Domenico Caliendo torna ad attaccare l'ospedale Monaldi e l'Azienda dei Colli. Patrizia Mercolino, madre del bambino di due anni e quattro mesi morto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito, interviene dopo il nuovo botta e risposta tra la struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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