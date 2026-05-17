La Madonna Addolorata degli Agonizzanti in processione a Roma per la prima volta dopo secoli

Il 15 maggio a Roma si è svolta una processione speciale dedicata alla Madonna Addolorata degli Agonizzanti. Per la prima volta dopo secoli, l’immagine sacra è stata spostata dall’Oratorio dell’Arciconfraternita alla chiesa della Natività di piazza. L’evento ha attirato numerosi fedeli e ha rappresentato un momento di grande rilievo religioso e storico per la città. La processione ha coinvolto diverse tappe lungo il percorso e ha visto la partecipazione di membri della comunità religiosa locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui