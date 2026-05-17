La Madonna Addolorata degli Agonizzanti in processione a Roma per la prima volta dopo secoli

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio a Roma si è svolta una processione speciale dedicata alla Madonna Addolorata degli Agonizzanti. Per la prima volta dopo secoli, l’immagine sacra è stata spostata dall’Oratorio dell’Arciconfraternita alla chiesa della Natività di piazza. L’evento ha attirato numerosi fedeli e ha rappresentato un momento di grande rilievo religioso e storico per la città. La processione ha coinvolto diverse tappe lungo il percorso e ha visto la partecipazione di membri della comunità religiosa locale.

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Il mese mariano regala a Roma un evento di straordinaria rilevanza religiosa e storica. Il 15 maggio, per la prima volta dopo secoli, l'immagine miracolosa della Madonna Addolorata dell'Oratorio dell'Arciconfraternita degli Agonizzanti è stata trasferita dalla chiesa della Natività di piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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