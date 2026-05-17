La ludopatia è ormai certo può manifestarsi con sintomi diversi | uno di essi è far guerra
Il Guerriero Volante, il Folle di Washington nonché Tiranno a Stelle e Strisce, di ritorno dalla gita sociale, non trasferta di lavoro, sia chiaro, a Pechino, non ha perso tempo. Forse per riscattarsi del pugno – scarso – di mosche che aveva portato a Casa (Bianca), ha ripreso immediatamente in mano la vicenda cubana, tanto per dare ulteriore sfogo alle paturnie ludopatiche da cui è afflitto, certamente da tempi assai lontani. A tal proposito, alcuni bene informati sostengono che il de quo è nato con quel disturbo. L’ aspetto della sua malattia che fa paura al mondo intero, sia agli amici che ai nemici, è la cadenza degli episodi, che si manifestano senza alcun preavviso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
COME USCIRE DALLA LUDOPATIA
Sullo stesso argomento
Torino, Cairo vende il club? Contatti ormai da diversi mesi con Fassone. La strategia del presidente dei granata è molto chiaradi Francesco SpagnoloTorino, Cairo potrebbe decidere di vendere il club nel giro di qualche mese.
Carlo Nesti: “La gente è stufa di un certo modo di parlare di calcio. Ormai è diventato sportacolo”Prendendo spunto dal recente “dissing” tra i giornalisti Zazzaroni e Sabatini e gli ex calciatori Adani e Cassano, che ha trasformato un dibattito...
Ormai è tempo perso! Gli italici dimenticano in fretta. Mi dite cosa c’è di regolare nel calcio italiano? Posso attendere per 7-8 anni. Si assegnano titoli in contesti criminosi. In Italia, solo in Italia abbiamo avuto tutto ciò che riguarda l’ordinamento criminoso. Tutto - Facebook facebook
Nasce alla Spezia la rete contro la ludopatia: È un’emergenza socialeLa Spezia – Non una questione individuale, né un problema confinato alle sale slot o a situazioni marginali: anche nella provincia della Spezia le dipendenze da gioco d’azzardo stanno assumendo i ... ilsecoloxix.it
La povertà in Italia è ormai un'emergenza strutturaleLa povertà in Italia non arretra, si trasforma e colpisce sempre più persone, in modo persistente e multidimensionale. L’ultimo report pubblicato da Caritas il 16 giugno ci consegna una realtà che non ... huffingtonpost.it