La ludopatia è ormai certo può manifestarsi con sintomi diversi | uno di essi è far guerra

Il Guerriero Volante, il Folle di Washington nonché Tiranno a Stelle e Strisce, di ritorno dalla gita sociale, non trasferta di lavoro, sia chiaro, a Pechino, non ha perso tempo. Forse per riscattarsi del pugno – scarso – di mosche che aveva portato a Casa (Bianca), ha ripreso immediatamente in mano la vicenda cubana, tanto per dare ulteriore sfogo alle paturnie ludopatiche da cui è afflitto, certamente da tempi assai lontani. A tal proposito, alcuni bene informati sostengono che il de quo è nato con quel disturbo. L’ aspetto della sua malattia che fa paura al mondo intero, sia agli amici che ai nemici, è la cadenza degli episodi, che si manifestano senza alcun preavviso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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COME USCIRE DALLA LUDOPATIA

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