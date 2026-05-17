La frana ' dimenticata' sulla Provinciale 134 | La strada è interrotta nessun intervento è stato fatto
Una frana sulla Provinciale 134 nel Foggiano rimane ancora senza interventi, nonostante abbia causato interruzioni alla viabilità. La strada è attualmente bloccata e nessuna opera di riparazione è stata avviata dalle autorità competenti. La massa di terra e detriti si è depositata lungo il sedime stradale, rendendo impossibile il transito. Tra i danni provocati dagli eventi atmosferici eccezionali dello scorso aprile, questa frana appare ancora irrisolta.
Tra i danni e i dissesti causati alla rete viaria del Foggiano dagli aventi atmosferici eccezionali dello scorso aprile, c'è una frana che sembra essere stata ‘dimenticata’ dalle istituzioni. E' la frana tuttora presente sulla SP 134 ‘Bivio di Volturino-SS17 e Crocella di Motta’. A segnalare la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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