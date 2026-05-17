La frana ' dimenticata' sulla Provinciale 134 | La strada è interrotta nessun intervento è stato fatto

Una frana sulla Provinciale 134 nel Foggiano rimane ancora senza interventi, nonostante abbia causato interruzioni alla viabilità. La strada è attualmente bloccata e nessuna opera di riparazione è stata avviata dalle autorità competenti. La massa di terra e detriti si è depositata lungo il sedime stradale, rendendo impossibile il transito. Tra i danni provocati dagli eventi atmosferici eccezionali dello scorso aprile, questa frana appare ancora irrisolta.

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