La Fiorentina vince 2-0 a Torino e la Juve precipita al 6° posto
La Fiorentina ha battuto la Juventus 2-0 a Torino, portandosi a casa i tre punti e facendo scivolare i bianconeri al sesto posto in classifica. La partita si è svolta davanti a un pubblico di tifosi, con la squadra ospite che ha segnato due gol nel primo tempo. La Juventus, a una giornata dalla conclusione della stagione, si trova ora lontana dalla qualificazione alla Champions League. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per la Fiorentina.
Clamoroso passo falso dei bianconeri, ora lontani dalla Champions a una giornata dalla fine TORINO - Sconfitta la Juventus di Luciano Spalletti, che perde 0-2 contro la Fiorentina e resta indietro nella corsa alla prossima Champions, precipitando al sesto posto, a una sola partita dalla fine del campionato. Decisive le reti di Ndour e Mandragora, con anche due reti annullate sponda bianconera e una, nel finale, per la Viola. Ritmi bassi in avvio di gara, con la Fiorentina che prova a portare un pressing intenso a una Juventus padrona del possesso palla. Rischio per la Fiorentina al 20', quando Ndour regala palla a Vlahovic, ma il tiro del serbo viene respinto da De Gea. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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