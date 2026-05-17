La Fiorentina vince 2-0 a Torino e la Juve precipita al 6° posto

La Fiorentina ha battuto la Juventus 2-0 a Torino, portandosi a casa i tre punti e facendo scivolare i bianconeri al sesto posto in classifica. La partita si è svolta davanti a un pubblico di tifosi, con la squadra ospite che ha segnato due gol nel primo tempo. La Juventus, a una giornata dalla conclusione della stagione, si trova ora lontana dalla qualificazione alla Champions League. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per la Fiorentina.

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