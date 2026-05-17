La finale di Amici 25 subito due eliminati | ecco chi sono Il riassunto

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 21:38 del 17 maggio 2026, i fan di Amici di Maria De Filippi si sono trovati davanti alla finale della venticinquesima edizione del talent di Canale 5. Subito all’inizio della serata sono stati annunciati i due concorrenti eliminati, senza ulteriori dettagli sui nomi. La serata prosegue con le esibizioni e le sfide tra i finalisti, mentre il pubblico attende di scoprire chi si aggiudicherà il titolo di quest’anno.

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Ore 21:38 del 17 maggio 2026 e per i fan di Amici di Maria De Filippi vuol dire solo una cosa: la finale della 25esima edizione dell’amato talent di Canale 5. Maria De Filippi è di rosa vestita, elegantissima. Anche i giudici e i professori sono vestiti alla perfezione per l’occasione. Poi. 🔗 Leggi su Today.it

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