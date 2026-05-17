La finale di Amici 25 Angie e Lorenzo al ballottaggio Chi è stato eliminato

Alle 21:38 del 17 maggio 2026, è iniziato l’ultimo atto della 25esima edizione di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Durante la serata, i concorrenti Angie e Lorenzo sono stati messi al ballottaggio, con uno dei due che avrebbe lasciato la competizione. La puntata si è concentrata sulla scelta finale tra i due, determinando chi tra loro sarebbe stato eliminato e chi avrebbe proseguito verso la vittoria finale.

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