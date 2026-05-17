La festa di Confartigianato Compie 80 anni di storia

Il 12 maggio 1946, un gruppo di 170 artigiani si è riunito per fondare l’Unione Provinciale Artigianato, iniziando così un percorso che avrebbe portato alla creazione di una delle principali associazioni del settore nel territorio. Ottant’anni più tardi, questa festa celebra il traguardo raggiunto da un’organizzazione che ha accompagnato e rappresentato le imprese artigiane locali nel corso degli anni, contribuendo a definire il panorama economico della provincia.

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