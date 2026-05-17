La festa di Confartigianato Compie 80 anni di storia
Il 12 maggio 1946, un gruppo di 170 artigiani si è riunito per fondare l’Unione Provinciale Artigianato, iniziando così un percorso che avrebbe portato alla creazione di una delle principali associazioni del settore nel territorio. Ottant’anni più tardi, questa festa celebra il traguardo raggiunto da un’organizzazione che ha accompagnato e rappresentato le imprese artigiane locali nel corso degli anni, contribuendo a definire il panorama economico della provincia.
Ottant’anni fa, il 12 maggio 1946, 170 artigiani si sono riuniti per dare vita all’Unione Provinciale Artigianato, gettando le basi di quella che sarebbe diventata una delle realtà più rappresentative del tessuto economico spezzino. Una storia importante ripercorsa ieri all’assemblea nazionale di Confartigianato per le celebrazioni degli ottanta anni dell’associazione di categoria. Ducento i partecipanti che hanno preso parte all’evento in una sala gremitissima all’Auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale della Spezia, dove si sono riuniti parlamentari, assessori regionali, sindaci, istituzioni, rappresentanti del mondo economico e sociale e imprenditori del territorio per rilanciare l’idea e lo stile del fare artigiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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